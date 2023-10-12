العالم اليوم - وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو طلب النفط في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - خفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الصادر الخميس، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الأكثر قسوة والتقدم في كفاءة استخدام الطاقة ستؤثر على الاستهلاك.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى 880 ألف برميل يوميا، مقابل مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.

ومع ذلك رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2023 إلى 2.3 مليون برميل يوميا، مقابل 2.2 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.

من جانبها، كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، قد رفعت توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الأجلين المتوسط والطويل، في توقعات سنوية، قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 14 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب، حتى مع زيادة استخدام الوقود المتجدد وظهور المزيد من السيارات الكهربائية على الطرق.

وتوقعت المنظمة وصول الطلب العالمي على النفط إلى 110.2 مليون برميل يوميا بحلول 2028، واستمرار نمو الطلب العالمي على النفط حتى عام 2045 ليصل إلى 116 مليون برميل يوميا.

وترى المنظمة أن نمو الطلب على النفط سيكون مدفوعا من قطاع النقل والبتروكيماويات وقطاع الطيران.

كما أكدت أوبك في التقرير أن حصة نفطها من المعروض العالمي سترتفع من 34 بالمئة في 2022 إلى 40 بالمئة في 2045.