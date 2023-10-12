العالم اليوم - الأسهم الأوروبية تلامس أعلى مستوى في 3 أسابيع

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - بلغت الأسهم الأوروبي، الخميس، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مدعومة بجولة جديدة من التراجع في عوائد السندات الحكومية وارتياح المستثمرين بسبب تصريحات تميل للتيسير من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0711 بتوقيت غرينتش وتصدر قطاعا التعدين وتصنيع السيارات المكاسب.

وأغلقت وول ستريت، الأربعاء، على ارتفاع بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع للمركزي الأميركي حذرا بين صناع السياسات ساهم في إذكاء الآمال في استقرار أسعار الفائدة.

ويتحول التركيز الآن على بيانات التضخم الأميركية المقررة في وقت لاحق من اليوم.

كما شهدت الأسهم الآسيوية ارتفاعات بعد أن زاد صندوق تابع للدولة في الصين حصته في أكبر بنوك البلاد.

وارتفع سهم إريكسون رغم إعلان شركة معدات الاتصالات السويدية عن مخصصات لانخفاض القيمة بلغت 32 مليار كرونة (2.9 مليار دولار).

وزاد سهم بابليسي أكبر مجموعة للإعلان في العالم 3.7 بالمئة بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لمبيعات وهوامش 2023.

وفي بريطانيا، قفز سهم شركة ريستورانت جروب 36.9 بالمئة بعد أن أعلنت ذراع تمتلكها وتديرها أبولو غلوبال الاستحواذ على المجموعة التي تمتلك مطاعم واجاماما مقابل 506 ملايين جنيه إسترليني (623.4 مليون دولار) نقدا.

وارتفع سهم شركة زودتسوكر الألمانية، أكبر منتج للسكر في أوروبا، 4.4 بالمئة بعد أن رفعت توقعاتها لأرباح العام بأكمله.