العالم اليوم - السيسي: جهود مصر مستمرة للدفع نحو التهدئة بين إسرائيل وحماس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 01:20 مساءً - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن مصر تواصل جهودها للدفع نحو انتهاج مسار التهدئة بين إسرائيل وحركة حماس.

وخلال اتصال هاتفي من رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أكد السيسي على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، من أجل "الحيلولة دون الانزلاق في مسار دموي سيدفع ثمنه المزيد من الأبرياء، وستمتد تبعاته للمنطقة برمتها".

وتناول الاتصال التصعيد العسكري في قطاع غزة ومحيطه، حيث توافق السيسي وسوناك على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين، ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.

وأكد الرئيس المصري ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع التشديد على أهمية الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للأزمة، والسعي إزاء إيجاد الأفق السياسي الملائم للوصول إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وفقا للمرجعيات الدولية المعتمدة.