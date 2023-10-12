نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مواطن في هولندا تعقد أول اجتماعاتها للتنسيق للمرحلة القامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد أعضاء حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" في هولندا اجتماعًا يوم أمس الأربعاء وذلك لاستعراض خطة العمل للمرحلة المقبلة والتي ستشهد العديد من الفعاليات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال محمود السلاموني رئيس بيت العائلة المصرية في هولندا ومسؤول حملة مواطن في هولندا، إن جميع أعضاء الحملة على قلب رجل واحد مهما كانت انتماءاتهم لمؤسسات مختلفة أو حتى متنافسة في هولندا، حيث أن المرحلة هامة للغاية لمستقبل مصر هذا الذي يجعلنا جميعا فوق مستوى أي خلاف.

ومن ناحيتها قالت الإعلامية سحر رمزي مسؤول حملة مواطن في هولندا، إن روح الفريق هي التي تسيطر على جميع أعضاء الحملة وأن المسؤولية الوطنية جعلت العمل الجماعي هو السمة المميزة لجميع الأعضاء وأنه نتيجة لذلك عقد الجميع النية على المشاركة في جميع الوقفات التي سيتم تنظيمها من أي مؤسسة مصرية وحضور كل الندوات ومواجهة كافة الأكاذيب التي تروجها جماعة الإخوان الإرهابية.

وأعلنت رمزي، أنه بدءا من الأسبوع القادم سيتم تنفيذ خطة العمل التي تم عرضها على الأعضاء والتي لاقت قبولا كبيرا منهم، والتي تشمل الوقفات المؤيدة للسيد الرئيس والندوات الداعمة لسيادته، ومواجهة الشائعات التي تطلقها الجماعات الإرهابية.