العالم اليوم - غارات إسرائيلية كثيفة على غزة.. ومراسلنا يرصد ما يحدث

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية كثيفة على غزة.. ومراسلنا يرصد ما يحدث من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - تواصل الطائرات الإسرائيلية شنّ غارات عنيفة على مختلف أنحاء قطاع غزة، فيما قُتل 15 فلسطينيا إضافيا وأُصيب آخرون في ضربات جوية إسرائيلية جديدة.

وارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين من جراء الغارات إلى 1354 شخصا، والإصابات إلى 6049 شخصا من بينهم مئات النساء والأطفال.

وقصف الطيران الاسرائيلي اليوم مناطق عدة في غزة خاصة غربي القط، مراسلنا حازم البنا يرصد لنا الصورة من هذه المنطقة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي استهداف قوات النخبة التابعة لحماس وضرب مقرات قيادية وعملياتية للحركة، مشيراً إلى أن مسلحين فلسطينيين يواصلون محاولاتهم للتسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر.

وأكد الجيش أن قواته تؤمّن سياج غزة وستطلق النار على من يقترب منه، مضيفا أنه لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي توغل بري في غزة لكنه يستعد لذلك.

من جهة ثانية، نشر الجيش أسماء 31 جنديا إضافيا قُتلوا في العملية التي شنتها كتائب القسام على قواعد عسكرية في محيط غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوفه إلى مئتين وعشرين قتيلا.

كما بيّن الجانب الإسرائيلي ارتفاع الحصيلة الإجمالية للقتلى جراء الهجمات إلى ألف وثلاثمئة شخص، فضلا عن أكثر من ثلاثة آلاف وثلاثمئة جريح.

بدورها، أعلنت واشنطن أن حصيلة من تأكد مقتلهم من المواطنين الأميركيين في الهجوم ارتفع إلى اثنين وعشرين.

في المقابل، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إطلاقها رشقة صاروخية جديدة، باتجاه تل أبيب، متهمة إسرائيل باستهداف المدنيين في غزة.

وأفاد مراسلنا بسماع دوي صفارات الإنذار، في بلدة أرئيل شمالي الضفة الغربية، بعد سقوط صاروخ أطلق من غزة.

كما سُمع دوي صفارات الإنذار في بلدات في محيط غزة.