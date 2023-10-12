العالم اليوم - أوكيو تحقق أكبر عملية طرح عام أولي في تاريخ السوق العمانية

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - شهد اكتتاب أسهم شركة" أوكيو" لشبكات الغاز العمانية تغطية إجمالية قاربت 14 مرة بإجمالي مبلغ تجاوز 4 مليارات ريال عُماني (حوالي 10.4 مليار دولار)، بحسب ما أعلنت الهيئة العامة لسوق المال.

وقالت الهيئة إن القيمة الإجمالية لحجم الطرح بلغت 288.2 مليون ريال عُماني ( حوالي 748.6 مليون دولار وهو عند أعلى نطاق سعري)، مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الشركة.

وأظهرت نتائج اكتتاب أوكيو لشبكات الغاز العمانية أن حجم المبالغ المحصلة من عمليات الاكتتاب تجاوزت القيمة المعروضة بمقدار 6.1 مرة بالنسبة لفئة الأفراد، وبمقدار 28.9 مرة بالنسبة لفئة المؤسسات.

وقامت الهيئة العامة لسوق المال العمانية بدراسة كافة الخيارات المتاحة لتحديد آلية التخصيص المناسبة وفق المنهجية المحددة في نشرة الإصدار، حيث جاء اعتماد نتائج تخصيص فئة الأفراد وفق سياسة تراعي كافة الفئات المكتتبة قدر الإمكان وبما يحقق التوافق والتوازن المنشود ويعزز الثقة في سوق الإصدارات الأولية.

وفيما يتعلق بمنهجية تخصيص فئة المؤسسات، أوضحت الهيئة بأنها خُصصت وفق الآليات والمعايير التي اعتمدتها الشركة المصدرة للورقة المالية، وفق ما نُص عليه في نشرة الإصدار، حيث جاءت نسب التخصيص على النحو الآتي:

اعتماد نتائج التخصيص لفئة الأفراد على أساس توزيع الحد الأدنى بعدد 3300 سهم، وتوزيع ما نسبته 4.987 بالمئة لكل مُكتَتِبٍ من الأسهم المتبقية، وتبلغ قيمة الطرح المخصص لهذه الفئة حوالي 80.2 مليون ريال عُماني

تم تخصيص ما نسبته 4.4773 بالمئة من إجمالي المبالغ المكتتبة لفئة المؤسسات المحلية وفق قاعدة النسبة والتناسب، وبلغت قيمة الطرح المخصص لهذه الفئة 59.42 مليون ريال عُماني

تم اعتماد مقترح الشركة المصدرة المتعلق بتخصيص الأسهم المكتتبة في فئة المؤسسات الإقليمية والدولية، وفق ما نص عليه في نشرة الإصدار، وتبلغ حصة الشركات الأجنبية من إجمالي الطرح 59.42 مليون ريال عُماني.

وأكدت الهيئة حرصها من خلال منهجية التخصيص التي اعتمدتها على مراعاة كافة شرائح المستثمرين، وبما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة ويعزز من دور قطاع سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد العماني.

يذكر أنّه سيتم استكمال المراحل المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد في نشرة الإصدار، حيث سيتم البدء في إعادة الأموال الفائضة في 17 أكتوبر الجاري، وأنّ عملية إدراج الشركة في بورصة مسقط ستكون في 24 أكتوبر الجاري.