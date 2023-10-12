العالم اليوم - أفيخاي أدرعي: هجوم حماس فاجأنا وسنرد "الصاع صاعين"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في لقاء على دوت الخليج، الخميس، أن إسرائيل ستنتقل لمرحلة جديدة في عملياتها العسكرية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "نعمل على تدمير أوكار حركة حماس في غزة".
وأضاف أفيخاي أدرعي: "سننتقل إلى مرحلة جديدة في عملياتنا العسكرية".
وأشار في حديثه الخميس، إلى أن حماس تتحمل المسؤولية كاملة عن تدهور الوضع في غزة.
وقال أدرعي إن "الأولوية لنا هي تسديد ضربات قوية لحركة حماس"، كما أكد أن ضربة حماس كانت "مفاجئة" للجيش الإسرائيلي.
وأكمل : "في النهاية سننتصر. نحن شعب إسرائيل، سنقف وسنرد الصاع صاعين".
أحدث تطورات هجمات غزة
- بدأ التصعيد بإطلاق حركة حماس، صباح السبت، عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.
- أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.
- ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.
- لا تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم السادس على التوالي.
- فلسطين: حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 1354 شخصا، الخميس، وإصابة أكثر من 6049.
- إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى أكثر من 1300 قتيل، فضلا عن أكثر من 3300 مصاب.
- أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من 338 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة.
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