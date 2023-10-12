العالم اليوم - صندوق النقد يحذر من تأثيرات اقتصادية لأحداث غزة على المنطقة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 04:20 مساءً - حذر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، الخميس، من تأثر المنطقة سلبا على المستويين المالي والاقتصادي؛ جراء التصعيد في غزة.

هذا التحذير الذي أطلقه أزعور جاء خلال مؤتمر صحفي بمراكش المغربية حول آفاق الاقتصاد بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

ورأى أزعور أن التصعيد في غزة سيكون لها تأثير على المنطقة على المديين المتوسط والبعيد؛ والقدرة على تحديد هذا التأثير وحجمه وامتداده الزمني تتطلب معرفة مآلات الحرب.

وزاد بأنه: "من الصعب التكهن بالتداعيات الاقتصادية لما يجري في المنطقة، ولا حتى ترقب ما يمكن أن يحدث مستقبلا، لكن من الضروري وجود احتياطات مالية في دول المنطقة، لتفادي مثل هذه الصدمات".

وأبدى أزعور ارتياحه تجاه عودة أسعار النفط الخام إلى الاستقرار"، بعد ارتفاعها بأكثر من 5 بالمئة في أول أيام الحرب.

وتستضيف مدينة مراكش المغربية اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بين 9 و15 أكتوبر الجاري.