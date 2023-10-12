العالم اليوم - تحالف تقوده G7 يجدد جهوده لتطبيق سقف الأسعار على نفط روسيا

انتم الان تتابعون خبر تحالف تقوده G7 يجدد جهوده لتطبيق سقف الأسعار على نفط روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 06:13 مساءً - قالت مجموعة السبع في بيان نشرته الحكومة البريطانية، الخميس، إن التحالف الذي تقوده دول المجموعة، يجدد جهوده لضمان التنفيذ الفعال لسقف الأسعار المفروض على النفط الروسي المنقول بحرا.

ويهدف سقف الأسعار إلى الحد من قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد قالت الأربعاء، إن السقف الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على أسعار النفط الروسي، أدى إلى انخفاض حاد في إيرادات روسيا على مدى الأشهر العشرة الماضية.

وأضافت أن من الضروري الاستمرار في فرض تكلفة باهظة ومتزايدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت يلين إن الحرب في أوكرانيا لا تزال تمثل عقبة رئيسية كبيرة أمام الاقتصاد العالمي.

وأكدت أن السقف السعري الذي فرض على أسعار النفط الروسي "قلص بشكل كبير الإيرادات الروسية خلال الأشهر العشرة الماضية بينما عزز أسواق الطاقة المستقرة".