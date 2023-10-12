عاجل.. سرايا القدس تعلن قصف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين ومستوطنات الغلاف برشقات صاروخية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين اليوم الخميس، قصف قاعدتين عسكريتين إسرائيليتين ومستوطنات إسرائيلية برشقات صاروخية.

وأفادت "سرايا القدس" بأنه "ضمن معركة "طوفان الأقصى، قصفت السرايا قاعدة "حتسريم" الجوية برشقة صاروخية، وقصفت قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية".

وأكدت قصف ناحل عوز وكيسوفيم برشقة صاروخية، وقصف أفشلوم والعين الثالثة برشقة صاروخية".

فيما أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الخميس، "قصف عسقلان وأسدود المحتلتين بعشرات الصواريخ ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين".

ودخلت عملية "طوفان الأقصي" التى أطلقتها حركة حماس يومها السادس، وسط تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهداف لتشمل جنوب لبنان.