نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفعيل الإنذار في مدينة المطلة على الحدود مع لبنان وأنباء عن سقوط صواريخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس أنه تم تفعيل إنذار في مدينة المطلة، وجاري التحقيق في التفاصيل، وفق ما نقل الإعلام العبري.

وأفاد مراسل RT في لبنان بسماع أصوات انفجارات في محيط بلدة الخيام وسط دوي صفارات الإنذار في مستعمرة المطلة على الحدود جنوب لبنان.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد ذكرت نقلا عن جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه عزز قواته في المناطق الحدودية مع لبنان.

وأمس الأربعاء، أكد مراسلنا، إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، وردت مدفعية الجيش الإسرائيلي بقصف عدد من القذائف على موقع الضهيرة.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.