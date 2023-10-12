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كييف تعلن مقتل 12 مواطنا أوكرانيا فى إسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:17 مساءً - أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليج نيكولينكو، اليوم الخميس، ارتفاع عدد المواطنين الأوكرانيين الذين قتلوا فى إسرائيل إلى سبعة أشخاص.

وقال نيكولينكو - حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الأمريكية - إنه تم التعرف على جميع الضحايا وإخطار أقاربهم، مشيرًا إلى أنه جارى اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الجثامين.

وأضاف أن تسعة مواطنين أوكرانيين آخرين قد أصيبوا بجروح متفاوتة، فى حين لا يزال تسعة آخرون فى عداد المفقودين وجارى التعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية للبحث عنهم.

 

 

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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