وزير الدفاع الأمريكى: لم نرى أى حشد لقوات حزب الله على الحدود...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 07:17 مساءً - قال لويد أوستن، وزير الدفاع الأمريكي، إن بلاده لم ترى أي حشد لقوات حزب الله على الحدود مع إسرائيل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: لا شروط على مساعداتنا الأمنية لإسرائيل.

وفى وقت سابق دعت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

وأكدت مصر، على أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن.