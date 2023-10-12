العالم اليوم - قفزة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي

انتم الان تتابعون خبر قفزة كبيرة في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 08:11 مساءً - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت في الأسبوع الماضي، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وقفزت مخزونات الخام بواقع 10.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 424.2 مليون، مقارنة مع توقعات محللين أجرت لهم رويترز استطلاعا بزيادة قدرها 500 ألف.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة ارتفع الأسبوع الماضي 300 ألف برميل يوميا إلى 13.2 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت 319 ألف برميل في الأسبوع المنتهي يوم السادس من أكتوبر.

وأردفت أن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام هبط بواقع 399 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وتراجعت معدلات تشغيل المصافي 1.6 نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزون البنزين زاد 1.3 مليون برميل إلى 225.7 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بانخفاض قدره 800 ألف.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تقلص 1.8 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 117 مليون بينما كان من المتوقع أن تنخفض 800 ألف.

وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي مليوني برميل يوميا.