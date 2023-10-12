روسيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط في البحث عن تسوية للصراع الفلسطيني...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 08:18 مساءً - دعت وزارة الخارجية الروسية، الاتحاد الأوروبي إلى الانخراط في البحث عن تسوية للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا -في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الخميس- إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن ينخرط في عملية البحث عن تسوية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي المستمر، وإلا فإن ملايين اللاجئين سيتدفقون على دول الاتحاد الأوروبي.

وأضافت زاخاروفا، "يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي أول من يشارك في السعي إلى تسوية سلمية لأنه إذا فشل في قول شيء جوهري لدعم السبل السياسية والدبلوماسية نحو حل الوضع، فإن ملايين اللاجئين سوف يشقون طريقًا إلى دول الاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن وضع اللاجئين كان مشابها عندما كانت الصراعات تتكشف في سوريا وليبيا واليمن ودول أخرى في المنطقة.

وكانت زاخاروفا قد صرحت في وقت سابق من اليوم بأن واشنطن ولندن مسئولتان عن التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الدول المجاورة لإسرائيل وفلسطين هي نفسها ضحايا لهذا الوضع، قائلة "علينا أن نبحث عن الطرف الذي يتحمل المسئولية الحقيقية عن هذا الوضع الجاني، بالطبع، هو العالم الأنجلوسكسوني، المتمثل في الولايات المتحدة وبريطانيا".