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بلينكن يعلن ارتفاع عدد المواطنين الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم في إسرائيل إلى...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 أكتوبر 2023 08:18 مساءً - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس ارتفاع عدد المواطنين الأمريكيين الذين لقوا مصرعهم في إسرائيل مؤخرا إلى 25 شخصا على الأقل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال بلينكن - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - إن الولايات المتحدة ستعمل مع كل الأطراف في المنطقة التي ما زالت تلتزم بالحفاظ على شرق أوسط أكثر أمنا وازدهارا.

تأتي هذه التطورات عقب ساعات قليلة من وصول بلينكن إلى إسرائيل حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوج ومسئولين كبار آخرين.

وفي حديثه للصحفيين قبل التوجه إلى إسرائيل، قال بلينكن "إنه يحمل رسالة بسيطة وواضحة للغاية نيابة عن رئيس الولايات المتحدة وعن الشعب الأمريكي، وهي أن الولايات المتحدة تقف خلف إسرائيل".

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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