نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حرارة معتدلة ورياح خفيفة.. تعرف على حالة الطقس اليوم 12 أكتوبر في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتمتع غزة بمناخ شبه استوائي رطب مع صيف حار وشتاء معتدل ومن المتوقع أن حالة الطقس اليوم في غزة ستكون معتدلة مائلة للحرارة.

وترصد بوابة الفجر الإخبارية لمتابعيها كل ما يخص حالة الطقس في غزة اليوم 12 أكتوبر 2023 وتوقعات حالة الطقس غدا 13 أكتوبر 2023، إليكم توقعات حالة الطقس في غزة اليوم:

حالة الطقس اليوم في غزة

توقعات حالة الطقس اليوم 12 أكتوبر في غزة

وفقا لتوقعات حالة الطقس الخميس 12 أكتوبر 2023 ستكون درجة الحرارة متوسطة مع سماء صافية وهواء منعش. ودرجة الحرارة القصوى في غزة اليوم هي 28 درجة مئوية (79 درجة فهرنهايت) بينما درجة الحرارة الصغرى ستكون 21 درجة مئوية (74 درجة فهرنهايت). ولن يكون هناك احتمالية لهطول الأمطار على غزة اليوم.

توقعات الرياح في غزة اليوم 12 أكتوبر

حسب توقعات حالة الطقس في غزة اليوم ستكون الرياح من الاتجاه الشمالي الغربي وهي رياح خفيفة سرعتها تتراوح بين 5 إلى 10 عقدة (أي أنها تتراوح بين 9.25 و18.5 كيلومترا في الساعة). ومن المتوقع أنها لن تسبب أي مشاكل أو اضطرابات اليوم في غزة.

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توقعات الرطوبة في غزة اليوم 12 أكتوبر

حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس في غزة ستكون الرطوبة اليوم في غزة مرتفعة جدا حيث ستتراوح بين 65 إلى 82 في المئة. والرطوبة العالية يمكن أن تجعل الطقس أكثر سخونة مما قد يسبب عدم الراحة.

تتراوح الرطوبة في الصباح الباكر بين 70 في المئة و94 في المئة وهي أعلى رطوبة في اليوم. بينما عند الظهيرة ستكون الرطوبة من 61 إلى 67 بالمئة. وفي الليل ستتراوح الرطوبة بين 65 و82 في المئة.

حالة الطقس اليوم في غزة

نصائح للتعامل مع الطقس في غزة

تابع توقعات الطقس بانتظام. سيساعد هذا على معرفة حالة الطقس والإجراءات اللازمة للتعامل مع الطقس اليوم.

نظرا لأن الرطوبة في غزة اليوم ستكون مرتفعة وهذا سيجعل الجو أكثر سخونة، _احرص على ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة.

_اشرب الكثير من السوائل.

_اجلس في أماكن الظل.

توقعات الطقس غدا في غزة

وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية سيكون الطقس في غزة غدا الجمعة حارا مع سماء صافية. ستكون درجة الحرارة القصوى غدا 27 درجة مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية. وستكون الرياح رياح خفيفة تتراوح بين 5 إلى 10 عقدة. ولن يكون هناك احتمالية لهطول الأمطار.

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