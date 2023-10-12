العالم اليوم - بالفيديو.. إسرائيلية تصف لحظة مواجهتها مع مقاتلي حماس

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. إسرائيلية تصف لحظة مواجهتها مع مقاتلي حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - كشفت مواطنة إسرائيلية تفاصيل مواجهتها وأطفالها مع عناصر قوات "كتائب القسام"، خلال الهجوم الذي وقع السبت الماضي.

وفي لقاء مع محطة تلفزيونية إسرائيلية، كشفت امرأة إسرائيلية اسمها أفيتال ألدجيم، للمحطة، تفاصيل مواجهتها مع مقاتلي حماس على حدود غزة.

وقالت أفيتال ألدجيم: "كان طفلي على كتف أحد المسلحين، وكان يبكي طول الوقت، بينما كنت أنا أحمل طفلي الثاني".

وأضافت: "عندها وصلنا لمشارف غزة، عندها أشار لي المسلحون بالعودة إلى بيتي، بينما واصلوا هم طريقهم إلى غزة".

وتابعت: "فهمت حينها أنهم أخلوا سبيلنا. بدأت بعدها طريق العودة للبيت".

عند طريق العودة، أشارت ألدجيم، التي كانت منهارة بالبكاء خلال المقابلة، إنها واجهت مسلحين آخرين.

وقالت: "عند العودة، رأينا خلية مسلحين أخرى، اختبأت خلف هضبة رملية مع أطفال، هم رأوني، لكنهم واصلوا طريقهم إلى غزة".