العالم اليوم - طلبات إعانة البطالة الأميركية لا تزال في انخفاض قياسي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 09:23 مساءً - لم يتغير عدد الأميركيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وظل عند مستويات منخفضة تاريخيا، في دلالة أخرى على أن سوق العمل الأميركية لا تزال قوية في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.

أعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة ظلت عند 209 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر.

وانخفض المتوسط المتحرك لإعانات البطالة على مدار أربعة أسابيع، والذي يستبعد التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 3000 إلى 206250 طلبا.

وتواصل هذه الإحصاءات، التي تشير إلى تسريح العمال، إظهار أن العمال الأميركيين يتمتعون بأمان وظيفي غير عادي.

عندما بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع سعر الفائدة الرئيسي العام الماضي لكبح جماح أسعار المستهلكين المرتفعة، توقع العديد من الاقتصاديين أن تغرق الولايات المتحدة في حالة من الركود.

غير أن الاقتصاد وسوق العمل ظلا قويين بينما أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى انخفاض التضخم بشكل مطرد من أعلى مستوياته خلال أربعة عقود التي بلغها في عام 2022.

ويؤدي الجمع بين تخفيف الضغوط التضخمية والتوظيف السليم إلى انتعاش الآمال في أن يتمكن الاحتياطي الفيدرالي من الالتزام بما تسمى سياسة "الهبوط الناعم"، بمعنى التغلب على التضخم دون التسبب في انكماش اقتصادي.

وإجمالا، حصل 1.7 مليون شخص على إعانات البطالة بالولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 30 سبتمبر، بزيادة قدرها 30 ألفا مقارنة بالأسبوع السابق.