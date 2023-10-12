نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفير الكوري: نسعى لتوسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وكوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد السفير كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية في القاهرة أن مصر شريك تعاون اقتصادي مهم لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تجاوزت استثمارات كوريا في مصر 800 مليون دولار، كما وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 3.2 مليار دولار العام الماضي.

وعبر السفير الكوري، خلال مؤتمر نظمته سفارة كوريا الجنوبية لدعم الشركات الكورية العاملة في مصر، عن امتنانه لدعم الحكومة المصرية النشط للشركات الكورية والجهود السياسية المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار.

وأعرب السفير كيم عن ثقته في أن التعاون الاقتصادي بين البلدين سوف يتسارع من الناحيتين الكمية والنوعية، نظرًا لإمكانيات التعاون في مختلف المجالات مثل صناعة التكنولوجيا الفائقة والصناعة الصديقة للبيئة والطاقة والبنية التحتية.

وأعلن السفير كيم أنه سيواصل السعي لتوسيع التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.

وعقدت السفارة الكورية في مصر مؤتمر لمجلس دعم الأعمال الكورية لدعم الشركات الكورية العاملة في مصر ومناقشة توسيع التعاون الاقتصادي بين كوريا ومصر، شارك فيها السفير الكوري كيم يونج هيون وشخصيات بارزة من الحكومة المصرية منهم مسؤولي وزارة المالية والرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس أحمد سعد، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة الدكتورة دعاء سليمة، ومستشار هيئة التنمية الصناعية المهندس علاء صلاح، بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 شركة كورية عاملة في مجالات مختلفة منها الالكترونيات وقطع غيار السيارات والبتروكيماويات ومكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة فى مصر والوكالة الكورية للتعاون الدولي.

وقدم المسؤولين من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة عروضًا تقديمية حول سياسات جذب الاستثمار التي تتبعها الحكومة المصرية وسياسات دعم الشركات الكورية، كما أجرت جلسة أسئلة وأجوبة مع الشركات الكورية.

وأعربت الشركات المشاركة عن اهتمامها النشط بسياسات دعم الأعمال والاستثمار التي تقدمها الحكومة المصرية، وطلبت التعاون والدعم النشط من السلطات المصرية لمساعدة الشركات الكورية على توسيع أنشطتها التجارية واستثماراتها في مصر.

واستمعت السفارة إلى عرض قدمته الخبيرة الاقتصادية المصرية الدكتورة داليا عبد الله حول آفاق الأعمال في مصر، كما عرض مكتب الوكالة الكورية للترويج والاستثمار والتجارة فى مصر خطط التعاون التجاري بين كوريا ومصر.

وبالإضافة إلى ذلك، قدمت شبكة التجارة الكورية نظام المشتريات الإلكترونية المصري، والذي يتم تنفيذه كمشروع للمساعدة الإنمائية الرسمية من قبل الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

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