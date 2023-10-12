نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل_الأرصاد تحذر من الأمطار..أعرف حالة الطقس اليوم في رام الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرف حالة الطقس ومناخ رام الله …تتمتع رام الله بمناخ البحر الأبيض المتوسط الذي يتميز بهوائه شبه الرطب، وقرب المدينه من البحر يجعل مناخها معتدل ولطيف في فصل الصيف وبارد في فصل الشتاء، ومن المتوقع أن الطقس اليوم 12 أكتوبر في رام الله غائم نهارا ويوجد إحتمال ضئيل لسقوط الأمطار .

وترصد بوابة الفجر الإخبارية لمتابعيها كل ما يخص حالة الطقس في رام الله اليوم 12 أكتوبر 2023 وتوقعات حالة الطقس غدا.

حالة الطقس اليوم في رام الله

توقعات حالة الطقس اليوم في رام الله

وفقا لتوقعات حالة الطقس الخميس 12 أكتوبر 2023 سيكون الطقس غائم جزئيا مع إحتمال بسيط لهطول أمطار خفيفة في وقت متاخر من الليل.

درجة الحرارة القصوى في رام الله اليوم هي 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) بينما درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية (60 درجة فهرنهايت).

الرياح في رام الله اليوم 12 أكتوبر

حسب توقعات حالة الطقس في رام الله اليوم ستكون الرياح غربية إلى شمالية غربية وهي رياح خفيفة إلى معتدلة سرعتها تتراوح بين 15 إلى 25 كيلومترا في الساعة، وستزداد سرعتها في وقت متاخر من الليل ومن المتوقع أنها لن تسبب أي مشاكل أو اضطرابات.

حالة الطقس في رام الله

الرطوبة في غزة اليوم 12 أكتوبر

حسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس في رام الله ستكون الرطوبة النسبية تتراوح بين 70 إلى 90 في المئة. وهذا يعني أن الهواء في رام الله سيكون رطبا نسبيا، خاصة في المساء والليل، وقد يتسبب هذا في تعرق الجسد أكثر من المعتاد.

نسبة الرطوبة في الصباح 70%

نسبة الرطوبة في الظهر 60%

نسبة الرطوبة في المساء 80%

نسبة الرطوبة في الليل 90%

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نصائح للتعامل مع الطقس في رام الله

1-تابع توقعات الطقس بانتظام.

2-نظرًا لأن هناك احتمال هطول أمطار خفيفة في وقت متأخر من الليل، فمن الأفضل ارتداء ملابس مناسبة للحماية من المطر.

3- إذا كنت تخطط للخروج في الهواء الطلق في المساء أو الليل، عليك إحضار مظلة أو معطف واق من المطر.

توقعات حالة الطقس غدا الجمعة في رام الله

وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية سيكون الطقس في غزة غدا الجمعة صافي إلى غائما جزئيا. ستكون درجة الحرارة القصوى غدا 22 درجة مئوية بينما درجة الحرارة الصغرى 16 درجة مئوية. وستكون الرياح رياح خفيفة ومعتدلة خلال النهار وستزداد سرعتها خلال الليل. مع احتمالية لهطول الأمطار خفيفة.

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