نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 آلاف طن من المتفجرات.. حصيلة قصف الاحتلال على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه قصف قطاع غزة بـ 4 آلاف طن من المتفجرات منذ السبت الماضي، مشيرا إلى أنه تم بذلك ضرب 6 آلاف قنبلة على القطاع.

وقال جيش الإحتلال في بيان: "تم ضرب 6000 قنبلة على قطاع غزة وزنها الإجمالي 4000 طن" منذ السبت.

الماضي ونفذت هجوما مباغتا على دولة الاحتلال الإسرائيلي، شمل إطلاق صواريخ وعمليات تسلل برا وبحرا وجوا، وأسر أشخاص وقتل آخرين في تجمعات إسرائيلية قريبة من القطاع.

والإثنين أمرت إسرائيل بفرض "حصار كامل" على القطاع، يشمل قطع المياه والكهرباء.

وتواصل الطائرات والمدفعية والبوارج الحربية قصفها العنيف لعدد من مناطق قطاع غزة، ويتركز القصف منذ ساعات الصباح بالمنطقة الشمالية الغربية من القطاع، وذلك بإلقاء مئات الأطنان من المتفجرات.