1449 شهيداً فلسطينياً و6868 مصاب
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 1449 شهيداً و6868 مصاباً.
وبينت الوزارة، في بيان مقتضب، أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 1417 شهيدا، بينهم 447 طفلا، و248 شهيدة، و10 من الكوادر العاملة في القطاع الصحي، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 31 شهيدا وأكثر من 600 جريح، وصل منهم إلى المستشفيات 190.
وقالت إن نحو نصف عدد الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.
وأضافت في وقت لاحق، إن عدد الشهداء برصاص الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة ارتفع منذ السبت الماضي إلى 32 شهيدا.
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