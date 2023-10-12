العالم اليوم - بهذه التجهيزات العسكرية.. بريطانيا توفر الدعم لإسرائيل

انتم الان تتابعون خبر بهذه التجهيزات العسكرية.. بريطانيا توفر الدعم لإسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 10:19 مساءً - أعلنت الحكومة البريطانية الخميس نشر تجهيزات عسكرية للمراقبة البحرية والجوية في شرق البحر المتوسط "لدعم إسرائيل وتعزيز الأمن الإقليمي ومنع أي تصعيد"، في ظل الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الخميس، إن لندن ستنشر سفينتين تابعتين للبحرية الملكية البريطانية وطائرات هليكوبتر وطائرات مراقبة في شرق المتوسط دعما لإسرائيل وتعزيزا للاستقرار الإقليمي.

وذكرت الحكومة في بيان: "ستبدأ الدوريات البحرية وطائرات المراقبة العمل في المنطقة اعتبارا من الجمعة لرصد التهديدات للاستقرار الإقليمي، مثل نقل الأسلحة إلى جماعات إرهابية".

كما بدأت طائرات تجسس تابعة لسلاح الجو الملكي دوريات لمساعدة الشركاء على رصد التهديدات الناشئة للأمن الإقليمي.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد أكد أنّ بلاده ستُقدمُ لإسرائيل الدعم الذي تحتاجه، لافتًا إلى ضرورة عدم استغلال ما يجري للتحريض على العنف في المنطقة.