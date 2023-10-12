العالم اليوم - الولايات المتحدة تنظّم رحلات جوية لإجلاء رعاياها من إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 10:19 مساءً - أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن الولايات المتحدة ستنظم رحلات جوية اعتباراً من الجمعة لإجلاء رعاياها الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل إلى أوروبا، موضحا أن 27 أميركيا قتلوا منذ هجوم حركة حماس.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي "وجّه الرئيس فريقه للتأكّد من أننا نساعد المواطنين الأميركيين الذين يريدون مغادرة إسرائيل".

وأضاف: "ابتداء من الغد، ستستأجر الإدارة الأميركية رحلات جوية لنقل مواطنيها من إسرائيل إلى مواقع في أوروبا".

كما أعلن البيت الأبيض أن 27 مواطنًا أميركيا تأكّد مقتلهم منذ هجوم حماس السبت، إضافة إلى 14 انقطعت أخبارهم.

وقال كيربي: "من الواضح أننا نبذل كل ما في وسعنا لدعم وإعلام العائلات".

وقتل 1200 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون منذ بدء الهجوم، ووصل عدد الجرحى إلى 3297، وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل حوالى 150، بحسب الجيش.

في قطاع غزة، قتل 1417 شخصا وجرح نحو 6268 جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.