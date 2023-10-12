العالم اليوم - إيران: "جبهة" ضد إسرائيل تعتمد على تطورات غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 11:20 مساءً - أعلن وزير الخارجية الإيراني الذي تدعم بلاده حركة حماس، الخميس، أن "جبهة جديدة" ضدّ إسرائيل في الشرق الأوسط، تعتمد على "تصرفات" إسرائيل في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي.

وتتوجه الأنظار إلى إيران بسبب دعمها حركة حماس منذ أمد. وعلى الرغم من دعم طهران لهذه الحركة الفلسطينية، يؤكد القادة الإيرانيون عدم ضلوع طهران في الهجوم الذي شنته حماس السبت ضدّ إسرائيل.

وتخشى الولايات المتحدة أن تُفتح جبهة جديدة في شمال إسرائيل عند الحدود مع لبنان، في حال قرر "حزب الله" المدعوم من إيران وحليف حماس، التدخل بشكل واسع.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بغداد إن "مسؤولين في بعض الدول يسألوننا عن إمكانية فتح جبهة جديدة في المنطقة".

وأضاف: "قلنا لهم إن جوابنا الواضح في ما يتعلق بالاحتمالات المستقبلية هو أن كل شيء يعتمد على تصرفات الكيان الصهيوني في غزة".

وقتل نحو 1200 إسرائيلي، غالبيتهم من المدنيين، في عملية حماس، فيما قتل 1417 فلسطينيا وفق السلطات المحلية، بينهم الكثير من المدنيين، خلال 6 أيام في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مكثّف من إسرائيل رداً على هجوم حماس، وتحوّلت مبانٍ كاملة فيه إلى ركام.

من جهتها، حذّرت دول غربية إيران منذ السبت من توسيع نطاق النزاع مع إسرائيل.

وصرّح الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء "لقد وجهت رسالة واضحة للإيرانيين مفادها: احذروا".