العالم اليوم - البيت الأبيض: لا نية لنشر قوات أميركية في إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر البيت الأبيض: لا نية لنشر قوات أميركية في إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 12 أكتوبر 2023 11:20 مساءً - أعلن البيت الأبيض، الخميس، أنّ الولايات المتحدة لا تعتزم نشر قوات في إطار الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، مشيراً إلى أنّ الحكومة الإسرائيلية نفسها "لن ترحّب" بمثل هذه الخطوة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي: "لا توجد نية للقيام بذلك، ولا توجد خطة للقيام بذلك، وبصراحة تامة، لا يرغب الإسرائيليون في رؤية جنود أميركيين مشاركين في هذا النزاع".

ويجري وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن زيارة إلى إسرائيل، الجمعة، يلتقي خلالها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في خضم الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس، وفق ما أفاد مسؤول دفاعي أميركي.

وقال المسؤول إن زيارة أوستن التي تأتي في أعقاب زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن لإسرائيل، ستتضمن أيضا اجتماعات مع مسؤولي الدفاع وحكومة الطوارئ الإسرائيلية.