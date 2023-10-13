نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. وزير خارجية تركيا يزور القاهرة لمناقشة التطورات الإقليمية الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتزم وزير خارجية جمهورية تركيا هاكان فيدان، زيارة القاهرة غدا الجمعة في زيارة رسمية، على أن تستمر خلال الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر المقبل.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة تركيا في القاهرة تأتي زيارة وزير الخارجية التركي تلبية لدعوة سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات خلال زيارة وزير الخارجية التركي، حيث ستتم مناقشة جميع جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسيتم تبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية الحالية.

وتعد هذه الزيارة هى الأولى لوزير خارجية تركيا فيدان منذ توليه منصبه.

ومن المقرر أن يقوم وزير الخارجية التركية بافتتاح مقر السفارة التركية بالقاهرة يوم السبت المقبل.

وكانت وزارة الخارجية المصرية، أعلنت عن استقبال وزير الخارجية سامح شكري، بعد غدٍ السبت، وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، في قصر التحرير.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية ونظيره التركي مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، عقب جلسة مباحثات لمناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة، بجانب تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك في إطار الزيارة الأولى التي سيقوم بها وزير خارجية تركيا الجديد إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة.



