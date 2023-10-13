نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام المصريين بالنمسا: السيسي خيارنا الوحيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد نصار أمين عام الاتحاد العام للمصريين بالنمسا عضو حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" أن المصريين بالنمسا يتابعون عن كثب كل ما يجري في مصر وما يحدث في المنطقة، وأنهم يدركون حجم التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الحالية.

وأضاف نصار أن المصريين بالنمسا رأوا بأم أعينهم الإنجازات الهائلة التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء سفرهم لمصر لقضاء الإجازات المختلفة، ويدركون الفرق بين مصر الأمس ومصر اليوم التي خطت خطوات هامة في طريق التنمية والنهضة.

وذكر الأمين العام لاتحاد المصريين بالنمسا أن أبناء الجالية يرون أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي هو المرشح الوحيد القادر على الحفاظ على مقدرات الوطن وهو الوحيد الذي يستطيع أن يعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان ولذلك فهو خيارهم الوحيد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.