العالم اليوم - بايدن يندد بوصف ترامب لحزب الله بــ"الذكي جدا"

انتم الان تتابعون خبر بايدن يندد بوصف ترامب لحزب الله بــ"الذكي جدا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 12:23 صباحاً - ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس بوصف سلفه دونالد ترامب لحزب الله بـ"الذكي جدا"، بعد تبادل عناصر الحزب النار مع جنود إسرائيليين عبر الحدود اللبنانية في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل قبل ستة أيام، وفق ما نقل متحدث باسمه.

واتهم ترامب أيضا خلال مناسبة انتخابية في فلوريدا إدارة بايدن بتمويل هجوم حركة حماس نتيجة صفقة تبادل السجناء التي نفذتها مع إيران.

وقال بايدن في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن "دعم بلدنا لإسرائيل حاسم ولا يتزعزع. وليس هذا بالوقت المناسب للثناء على الإرهابيين الذين يسعون لتدميرها".

وأدلى ترامب بهذه التعليقات أمام أنصاره في وست بالم بيتش في معرض توجيهه انتقادات للبيت الأبيض، حيث قال: "أتعلمون، إن حزب الله ذكي جدا. كلهم أذكياء جدا".

وردّ نائب المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بايتس على تعليقات ترامب بالقول إنها "خطيرة وجنونية".

كما ردّت إسرائيل أيضا بغضب على لسان وزير الاتصالات شلومو قرعي الذي قال في مقابلة تلفزيونية إنه من الواضح أن ترامب لا يمكن الوثوق به، مضيفا أنه "من المعيب أن يساهم شخص كهذا كان رئيسا سابقا للولايات المتحدة في الدعاية وينشر تعليقات تضر بمعنويات سكان إسرائيل".

وأردف قرعي: "لا نحتاج للتعامل معه أو مع الهراء الذي يتفوه به".

وبدوره علّق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذي يحتل المركز الثاني خلف ترامب في استطلاعات الرأي للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية، على ما ذكره منافسه، حيث كتب على منصة "إكس"، "من العبث أن يختار أي شخص، ناهيك عن كونه مرشحا لمنصب الرئيس، مهاجمة إسرائيل صديقتنا والثناء على إرهابيي حزب الله ووصفهم بأنهم "أذكياء جدا".

ولم تصدر حملة ترامب أي تعليق على ما قاله الرئيس السابق أو ردود الفعل الغاضبة التي أثارها.