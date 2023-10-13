العالم اليوم - وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش جاهز لعملية برية في غزة

انتم الان تتابعون خبر وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش جاهز لعملية برية في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 01:19 صباحاً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم الخميس، إن الجيش الإسرائيلي جاهز لعملية برية في غزة، وينتظر الموافقة السياسية للتحرك.

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية في تقرير، بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للبقاء في قطاع غزة لأشهر.

وأضافت أن الهدف من العملية البرية للجيش الإسرائيلي يتمثل بــ"بتجريد القطاع من السلاح".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الخميس، أنه "لم يتم بعد اتخاذ قرار بشأن أي هجوم بري في غزة"، لكن متحدثا أكد أن الجيش الإسرائيلي "يستعد لهذا الاحتمال".

وقال المتحدث إن الجيش الإسرائيلي "يؤمّن سياج غزة، وسيتم إطلاق النار على من يقترب منه".

وأوضح أن الضربات الليلية على غزة ركزت على "قوة النخبة" التابعة لحركة حماس"، مضيفا أن "قوة النخبة هي التي قادت توغل يوم السبت، وسيتم ضرب كل فرد من أفرادها".

ومن جهة أخرى، رفض المتحدث الكشف عن عدد الصواريخ التي أطلقت من غزة وتم اعتراضها، مؤكدا: "لن نطلع العدو" على هذه المعلومة.

كما كشف الجيش الإسرائيلي عن أن مسلحين فلسطينيين ما زالوا يحاولون التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر.