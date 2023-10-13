العالم اليوم - فيديو لاستغاثة فلسطينية من تحت ركام منزلها في غزة

انتم الان تتابعون خبر فيديو لاستغاثة فلسطينية من تحت ركام منزلها في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 02:15 صباحاً - وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة إنقاذ سيدة فلسطينية من تحت أنقاض منزلها المهدم في قطاع غزة.

وأشار رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن منزل السيدة التي كانت محاصرة تحت الأنقاض يقع في مخيم جباليا، الذي يتعرض للقصف الإسرائيلي بعد عملية "حماس" ضد إسرائيل.

وتظهر يد السيدة وهي تلوّح للمنقذين من تحت الأنقاض، بينما يخاطبها أشخاص كانوا يحاولون إخراجها، ويقومون بطمأنتها.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 1537 فلسطينيا لقوا حتفهم، بينهم 500 طفل و276 امرأة، وأصيب 6612 في ضربات جوية إسرائيلية على القطاع المحاصر منذ يوم السبت.

وفي المقابل، أعلنت السلطات الإسرائيلية الخميس ارتفاع الحصيلة الإجمالية لقتلى الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل إلى 1300 شخص، فضلا عن أكثر من 3300 جريح، من بينهم العشرات في حالة حرجة.