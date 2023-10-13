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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - إسرائيل في خطر.. "يوم الغضب" يدق ناقوس اليقظة العالمية| غزة الآن

عاجل - إسرائيل في خطر.. "يوم الغضب" يدق ناقوس اليقظة العالمية| غزة الآن، حذر مجلس الأمن الدولي من وقفات تضامنيه لدعم فلسطين ضد العدوان الإسرائيلي قد تشهدها دول العالم، اليوم الجمعة، فيما يسمي بـ"يوم الغضب".

عاجل - إسرائيل في خطر.. "يوم الغضب" يدق ناقوس اليقظة العالمية| غزة الآن

عاجل - إسرائيل في خطر.. "يوم الغضب" يدق ناقوس اليقظة العالمية| غزة الآن

قال مجلس الأمن الدولي في بيان: "من المرجح أن تقام أحداث احتجاجية في مختلف البلدان حول العالم، قد تتطور إلى أحداث عنيفة، في ضوء ذلك، يوصي مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية جميع الإسرائيليين المقيمين في الخارج بتوخي اليقظة، والابتعاد عن المظاهرات والاحتجاجات".

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات شرسة على قطاع غزة والضفة الغربية، بعدما قامت بفرض حصار كامل على قطاع غزة وقطع سبل الحياة بأكمالها من الكهرباء والمياه ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

طوفان الأقصى اليوم السابع

يُعد اليوم الجمعة هو سابع أيام عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، ردًا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد القتلى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1537 شخصا، فيما أصيب نحو 6612 شخص أخرين، مُشيرة إلى أن عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 32 شخصا، وأصيب أكثر من 600 أخرين، احتاج 190 منهم للعلاج داخل المستشفيات.

غزة الآن.. آخر تطورات عملية طوفان الأقصى الآن

عاجل - إسرائيل في خطر.. "يوم الغضب" يدق ناقوس اليقظة العالمية| غزة الآن

تنشر بوابة الفجر الإلكترونية آخر تطورات عملية طوفان الأقصى الآن، ويمكن متابعة أحداث فلسطين اليوم بالإضافة لأحداث إسرائيل الآن من خلال الرابط التالي هنا.