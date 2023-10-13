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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - أول تعليق من "دار الإفتاء" على أحداث فلسطين وإسرائيل

عاجل - أول تعليق من "الإفتاء" على أحداث فلسطين وإسرائيل، علقت دار الإفتاء على الحرب الفلسطينية الإسرائيلية، الواقعة مُنذُ 7 أيام، والتي تشهد تصاعد في وتيرة الأحداث، بالإضافة لوقوع عدد كبير من الضحايا الفلسطنيين وسقوط الاف الشهداء.

عاجل - أول تعليق من "الإفتاء" على أحداث فلسطين وإسرائيل

عاجل - أول تعليق من "الإفتاء" على أحداث فلسطين وإسرائيل

قالت دار الإفتاء في بيان: "إن السلوك غير الإنساني الذي يسلكه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني لا بد أن يواجه بتضافر الجهود الإنسانية في العالم للحيلولة دون هذه الوحشية والهمجية".

وأضاف: "إن إغاثة الملهوف ونجدة المحاصرين من القربات التي دعت إليها الشرائع والأديان جميعا، وأن هذا السلوك الحضاري هو ما عودته مصر لأشقائها"، مؤكدة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم والمساندة لهم في هذه الظروف العصيبة التي تشهدها البلد الشقيق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.

عاجل - مصر تطلق حملة إغاثة للشعب الفلسطيني

قالت وزارة الخارجية في بيان: "تدعو مصر جميعَ الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفا عنه واستجابة لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة".

طوفان الأقصى اليوم السابع

عاجل - أول تعليق من "الإفتاء" على أحداث فلسطين وإسرائيل

يُعد اليوم الجمعة هو سابع أيام عملية طوفان الأقصى، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية السبت الماضي، ردًا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع عدد القتلى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد القتلى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1537 شخصا، فيما أصيب نحو 6612 شخص أخرين، مُشيرة إلى أن عدد القتلى في الضفة الغربية ارتفع إلى 32 شخصا، وأصيب أكثر من 600 أخرين، احتاج 190 منهم للعلاج داخل المستشفيات.