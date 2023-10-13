نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء فلسطين: الاجتياح البري سيؤدي لمجازر في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، إن الاجتياح البري قد يؤدي "لمجازر" بحق الفلسطينيين في غزة.



هذا أبرز ما قاله اشتية الخميس:

الأولوية الأولى بالنسبة لنا الآن، هي وقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة.

أي اجتياح بري سيكون له نتائج كارثية، وسيؤدي إلى مجازر بحق أبناء شعبنا في غزة، مطلوب من العالم الآن لجم العدوان.

مئات الأطفال، والنساء، والأبرياء قتلوا تحت ركام الهدم، وإن وقف التيار الكهربائي يعني تحويل المستشفيات إلى مقابر، والشوارع إلى مكاره صحية لعدم المقدرة على معالجة مياه الصرف الصحي.

أطلب من الأمم المتحدة العمل الفوري على وقف العدوان، وأطلب من الصليب الأحمر والهيئات الدولية إعادة توصيل التيار الكهربائي والمياه إلى قطاع غزة.

إغلاق كل المنافذ إلى القطاع ومنع المساعدات هو قتل جماعي لأهلنا في غزة.

اطلب من الصحافة الدولية التوقف عن ترويج الأكاذيب والادعاءات بحق أهلنا.

من جانبنا نعمل مع الإخوة في مصر على فتح ممرات لإيصال المساعدات الإنسانية، ونعمل مع المجتمع الدولي لوضع حد فوري للجرائم التي يرتكبها الجيش والمستوطنون بحق شعبنا في غزة والقدس وبقية الأراضي الفلسطينية.

شعبنا الفلسطيني يريد الحرية والعيش بسلام، وحماية مقدساته وأرضه في دولته المستقلة ولا بد من خلق أفق سياسي ينهي هذا الاحتلال المجرم لأرضنا وشعبنا.