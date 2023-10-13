نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية: إسرائيل تنفذ "محرقة" في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الجمعة، عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذهم.

وفي حديثه قال ملحم إن قطاع غزة يعيش أوضاعا غير مسبوقة، مضيفا أن المدنيين يعانون من انقطاع المياه والكهرباء والأدوية والمواد الغذائية.

وأجهش ملحم بالبكاء قبل أن يضيف: "في هذه الأثناء هناك 15 شخصا تحت الأنقاض في غزة. إنها محرقة تستهدف الأطفال في القطاع وسط صمت دولي ودعم لإسرائيل بتحريك سفنها وبوارجها لقطع شريان الحياة في غزة"

ولفت إلى أن إسرائيل "تستهدف المستشفيات وتدمر المنازل والجامعات، ويطال القصف سيارات الإسعاف".

وتابع قائلا: "تقف الولايات المتحدة ضد الضحية في هذه الحرب، وتقوم بتشجيعه للاستمرار في أعماله التي ترقى لما ارتكبته النازية".كشف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الجمعة، عن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالتحرك لإنقاذهم.

وفي حديثه قال ملحم إن قطاع غزة يعيش أوضاعا غير مسبوقة، مضيفا أن المدنيين يعانون من انقطاع المياه والكهرباء والأدوية والمواد الغذائية.

وأجهش ملحم بالبكاء قبل أن يضيف: "في هذه الأثناء هناك 15 شخصا تحت الأنقاض في غزة. إنها محرقة تستهدف الأطفال في القطاع وسط صمت دولي ودعم لإسرائيل بتحريك سفنها وبوارجها لقطع شريان الحياة في غزة"

ولفت إلى أن إسرائيل "تستهدف المستشفيات وتدمر المنازل والجامعات، ويطال القصف سيارات الإسعاف".

وتابع قائلا: "تقف الولايات المتحدة ضد الضحية في هذه الحرب، وتقوم بتشجيعه للاستمرار في أعماله التي ترقى لما ارتكبته النازية".