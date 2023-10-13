العالم اليوم - بالفيديو.. بيان الجيش الإسرائيلي بشأن "ترحيل نصف سكان غزة"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. بيان الجيش الإسرائيلي بشأن "ترحيل نصف سكان غزة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 08:17 صباحاً - أصدر الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، بيانا لتوضيح مساعيه بشأن إخلاء منطقة تقرب من نصف مساحة قطاع غزة.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت أن الجيش الإسرائيلي أبلغها في وقت متأخر من الخميس، أن 1.1 مليون فلسطيني في غزة، أي نحو نصف عدد سكان القطاع، يجب أن ينتقلوا إلى الجنوب خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال بيان الجيش الإسرائيلي عبر المتحدث باسمه، إن الجيش "يدعو كافة سكان مدينة غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبا".

ونشرالجيش مقطع فيديو للمتحدث يوضح المناطق التي يسعى الجيش لإخلائها، حيث طلب من السكان "التواجد جنوب وادي غزة وفق ما يظهر في الخريطة".

وأوضح المتحدث أن حركة حماس "فتحت الحرب ضد إسرائيل، وتشهد مدينة غزة أعمالا عسكرية".

وأضاف: "لن يسمح بالعودة إلى مدينة غزة إلا بعد صدور بيان يسمح ذلك. ممنوع الاقتراب من منطقة السياج مع دولة إسرائيل".

وقال المتحدث إن مسلحي حماس "يختبئون داخل مدينة غزة في الأنفاق تحت البيوت وداخل مباني مكتظة بالسكان".

وتابع: "يا سكان غزة، عليكم التوجه جنوبا حفاظا على أمنكم الشخصي وأمن عائلاتكم".

تعليق الأمم المتحدة على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك