العالم اليوم - بالفيديو.. بن غفير يوزع آلاف الأسلحة على الإسرائيليين

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. بن غفير يوزع آلاف الأسلحة على الإسرائيليين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 09:23 صباحاً - أظهر مقطع فيديو متداول على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوزع الأسلحة على سكان المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت تقارير إعلامية إن بن غفير وصل إلى الضفة الغربية، وشوهد مساء الخميس وهو يوزع بنادق هجومية على الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات هناك.

وذكر بن غفير، على حسابه الرسمي في "إكس": "وصلت اليوم (الخميس) إلى نقطة توزيع الأسلحة في وادي يزرعيل".

وأضاف: "تم حتى الآن شراء نحو 4 آلاف قطعة سلاح من أصل نحو 20 ألف قطعة، سيتم شراؤها خلال الأيام المقبلة".

وأشار إلى أنه "جرى خلال اليومين الماضيين توزيع نحو ألفي قطعة سلاح على عشرات المستوطنات في المناطق الشمالية والساحلية".

وتابع: "في اليومين المقبلين، سيتم توزيع المزيد من الأسلحة في المزيد من المستوطنات".

ويأتي تسليح المستوطنين في خضم الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس. ويخشى متابعون أن يمتد القتال بين الطرفين إلى مناطق أخرى.

وبالإضافة إلى البنادق، تشمل المشتريات خوذا وسترات واقية من الرصاص، وسيجري توزيعها مع الأسلحة النارية.