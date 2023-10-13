العالم اليوم - حماس تعلن مقتل 13 أسيرا في القصف الإسرائيلي على غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 11:21 صباحاً - أعلنت حركة حماس، الجمعة، مقتل 13 أسيرا من بينهم أجانب، في القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة.

وقالت الحركة إن الأسرى قتلوا نتيجة القصف على محافظتي الشمال وغزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت: "قتل 6 منهم في محافظة الشمال في موقعين منفصلين، و7 في محافظة غزة في 3 أماكن مختلفة طالها قصف العدو الهمجي".

وكان مسلحو حركة حماس أسروا العشرات من الداخل الإسرائيلي، خلال عمليات التوغل التي بدأت السبت بالتوازي مع هجوم صاروخي غير مسبوق على إسرائيل.