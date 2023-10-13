العالم اليوم - الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 7 أشهر

انتم الان تتابعون خبر الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ 7 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - تماسك الذهب، الجمعة، ويتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أشهر بسبب التوتر في الشرق الأوسط وبدعم من توقعات بأن أسعار الفائدة الأميركية ربما بلغت ذروتها بينما تقييم الأسواق أحدث بيانات عن التضخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1878.70 دولار للأونصة بحلول الساعة 0727 بتوقيت غرينتش. وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.5 بالمئة إلى 1892.80 دولار.

وعكست عوائد سندات الخزانة الأميركية والدولار مسارهما في التعاملات الآسيوية، الجمعة، عقب ارتفاعهما في الجلسة الماضية بعدما أظهرت البيانات زيادة أسعار المستهلكين الأميركيين في سبتمبر.

وارتفع الذهب قبل بيانات التضخم إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، الخميس، مدعوما بموقف كبار صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الذي بدا أنه يميل إلى التيسير النقدي وإشارتهم إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأميركية قد يجعل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أقل ضرورة.

وهذا، إلى جانب الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وضع الذهب الذي لا يدر عائدا على مسار تحقيق زيادة تزيد عن اثنين بالمئة هذا الأسبوع، وهي أكبر نسبة منذ منتصف مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 22.17 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 869.52 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1143.60 دولار. لكن المعدنين في سبيلهما لتسجيل خسارة أسبوعية.