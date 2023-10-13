العالم اليوم - العاهل الأردني يحذر من "العقاب الجماعي" بحق سكان غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 01:24 مساءً - حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في عمان، الجمعة، من أية محاولة لتهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وحذّر الملك من "أية محاولة لتهجير الفلسطينيين من جميع الأراضي الفلسطينية أو التسبب في نزوحهم"، مؤكدا ضرورة "عدم ترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين"، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

ووصل بلينكن إلى عمان للقاء الملك والرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل استكمال جولته الإقليمية بزيارة قطر والسعودية ومصر والإمارات.

ويسعى بلينكن خلال جولته لزيادة الضغط على حماس، في ظل ترجيح مضي إسرائيل نحو عملية برية في قطاع غزة.

ويأتي تحذير العاهل الأردني، الجمعة، بعدما أمرت إسرائيل سكان مدينة غزة بإخلائها والنزوح جنوبا، في قرار أكدت الأمم المتحدة أنه يطال 1.1 مليون شخص وحذرت من تبعاته "المدمّرة".

وحذر الملك كذلك من "انتهاج سياسة العقاب الجماعي تجاه سكان قطاع غزة"، مؤكدا "ضرورة حماية المدنيين الأبرياء من الجانبين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنسان".

وأكد لبلينكن "ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأهمية حماية المدنيين ووقف التصعيد والحرب على غزة".

وقتل 1200 شخص في إسرائيل منذ بدء هجوم حماس السبت الماضي، ووصل عدد الجرحى الى 3297، وبلغ عدد الرهائن الذين أخذوا من إسرائيل حوالى 150، بحسب الجيش.

وفي قطاع غزة، قتل 1537 شخصا وجرح أكثر من 6600 جراء القصف الإسرائيلي المكثف ردا على العملية، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس التي أشارت الى أن بين القتلى 500 طفل.