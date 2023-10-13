العالم اليوم - بوتين: روسيا مستعدة لتصدير كميات كبيرة من الحبوب

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن روسيا تحتفظ "بإمكانات عالية جدا" لتصدير الحبوب، رغم العقوبات الغربية المتخذة ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

واضاف "العام الماضي كما تعلمون حققنا محصولا قياسيا وتاريخيا بلغ 158 مليون طن. هذا العام ستكون المحاصيل كبيرة أيضا مع أكثر من 130 مليون طن".

وقال الرئيس الروسي "من المحتمل أن تحتفظ روسيا بمكانتها كأول مصدر للقمح في العالم. وستتجاوز صادراتنا من الحبوب مثل العام الماضي 50 أو 60 مليون طن".

وكان فلاديمير بوتين يتحدث في بيشكيك، عاصمة قرغيزستان خلال قمة جمعت العديد من زعماء مجموعة الدول المستقلة، التحالف الذي يضم الجمهوريات السوفيتية السابقة.

واضاف بوتين "يحتاج أصدقاؤنا وزملاؤنا في مجموعة الدول المستقلة (إلى الحبوب الروسية) وسيتم تلبية جميع الطلبات".

مطلع سبتمبر، اعلن أن روسيا ستقدم الحبوب مجانا "في الأسابيع المقبلة" إلى ست دول إفريقية دون تسميتها.

كما تؤكد روسيا أن العقوبات الغربية، تعرقل تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة إلى السوق العالمية.

لهذا السبب علق الكرملين في يوليو اتفاق الحبوب، الذي تم التفاوض عليه برعاية تركيا والأمم المتحدة صيف عام 2022، ويهدف إلى السماح بتصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.