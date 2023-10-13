العالم اليوم - الأونروا تصف الوضع في غزة بـ"حفرة من الجحيم"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 02:21 مساءً - قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الجمعة، إن غزة تتحول بسرعة إلى حفرة من الجحيم وهي على وشك الانهيار.

وقال المتحدث باسم "الأونروا" عدنان أبو حسنة في حديث لـ"دوت الخليج":

هناك تطورات مهمة تحدث الآن في القطاع، بعد الرسالة التي أوصلها الجيش الإسرائيلي وتدعو إلى إجلاء المدنيين الفلسطينيين باتجاه الجنوب.

هذا يعني أن هناك أكثر من مليون و200 ألف فلسطيني يطلب الجيش الإسرائيلي منهم ترك منازلهم باتجاه الجنوب.

لا يمكن تخيل كيف يمكن تطبيق ذلك خلال 24 ساعة.

المفوض العام للأونروا قال أن كل الجهود بذلت لجعل مباني الأمم المتحدة والملاجئ آمنة ولكن نحن نقول أننا الآن لسنا بوضع يسمح لنا بالقول أن مبانينا ستظل محمية وهذا شيء خطير للغاية.

الأونروا نقلت عملياتها إلى جنوب القطاع لأنه لا أمان بالنسبة لعملياتها وموظفيها في الشمال.

حتى اللحظة المعابر مغلقة والصحة العالمية قالت إن المستشفيات تنهار.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، أن السلطات الفلسطينية أبلغتها بأنه "من المستحيل" إجلاء المرضى الضعفاء من مستشفيات شمال قطاع غزة، وذلك بعدما أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة طارق ياساريفيتش خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف أنه "في ظل الضربات الجوية الإسرائيلية الجارية، لم يعد هناك أي مكان آمن يمكن للمدنيين الذهاب إليه"، مضيفا أن "وزارة الصحة الفلسطينية أبلغت منظمة الصحة بأنه من المستحيل إجلاء المرضى الضعفاء من مستشفيات شمال قطاع غزة".