نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجمع سيدات مصر بإيطاليا لدعم السيسي: الجالية تدرك حجم التحديات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في سعي حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن" لحشد جميع فئات المجتمع المصري في الخارج لدعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة قامت الحملة بالتواصل مع سيدات مصر الوطنيات المشتغلات بالعمل العام في إيطاليا والتي تمتلك أكبر جالية مصرية في أوروبا.

وقال نصر مطر، إنه نتيجة لهذا الجهد الذي تقوم به حملة مواطن في الخارج نجحنا في إنشاء أكبر تجمع نسوي في إيطاليا لتصبح سيدات مصر بكفائتهن المعروفة هن رأس الحربة التي تواجه الشائعات المغرضة التي تبثها جماعة الإخوان الإرهابية في صفوف أبناء الجالية المصرية هناك.

وذكر مطر، أن أكثر ما يميز مجموعة السيدات المصريات اللائي انضممن لهذا التجمع هو إدراكهن لحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وعشقهن غير المحدود للوطن مصر وإيمانهن المطلق بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي ونشاطهن منقطع النظير والذي سيكون له أكبر الأثر في العملية الانتخابية.

وأكد مطر، أن حملة مواطن لدعم مصر في إيطاليا أعلنت أن الباب سيظل مفتوحا لكل مصرية وطنية ترغب في الالتحاق بهذا التجمع الذي يشمل من رموز العمل النسوي المصري في إيطاليا كل من:

سيدة العسيري

رباب علي وسع

نبوية حراز

دنيا يونس

ناهد الزواوي

هناء القليوبي

نانسي نبيل صالح

ريهام نبيل

فاطمة المغازي

رندا علي

شريفة محمد

هاله الفونس

غادة محمد عبده

جيهان المرادني

اماني أمام

حنان منصور

سحر جادو

سحر عبد اللطيف

سوزان زغبي

نادية بشير

سارة النجار

منال مسعد

زيدان حنان عبد الدايم

ازهار يوسف

منال الصباح

وفاء احمد

صابرين حشاد

نجاة ابو قورة

نعمة محمد

عبير عمران

رانيا اسماعيل

جينا نبيل

شادية صالح

هناء سليمان

مريم جبران

شادية القرش

سارة العقدة