العالم اليوم - حزب الله "يؤكد جهوزيته متى يحين وقت أي عمل" ضد إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 03:23 مساءً - أكد نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، الجمعة، جهوزية حزبه "متى يحين وقت أي عمل" للتحرك ضد إسرائيل دعما للفلسطينيين في قطاع غزة، في ظل الحرب مع حركة حماس.

وقال قاسم خلال تظاهرة دعا إليها حزب الله في معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت: "نحن كحزب الله نساهم في المواجهة وسنساهم فيها ضمن رؤيتنا وخطتنا، نتابع خطوات العدو ولدينا جهوزية كاملة ومتى يحين وقت أي عمل، سنقوم به".

وأضاف: "حزب الله يعرف واجباته تماما، ونحن حاضرون وجاهزون بجهوزية كاملة ونتابع لحظة بلحظة. لن تؤثر الاتصالات في الكواليس التي جرت معنا من قبل دول كبرى ودول عربية ومبعوثين من الأمم المتحدة بشكل مباشر و غير مباشر، يطلبون منا ألا نتدخل في المعركة".

وأطلقت حماس في السابع من أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" التي توغل خلالها مقاتلوها في مناطق إسرائيلية، بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ في اتجاه إسرائيل، التي ردت بشن غارات مكثفة على قطاع غزة.

والجمعة ألقى الجيش الإسرائيلي منشورات تطالب السكان بإخلاء منازلهم في مدينة غزة فورا.

واكتفى حزب الله حتى الآن بتدخل محدود في الصراع، لكن يرى محللون أنه قد يضطر إلى فتح جبهة جديدة في حال شنت إسرائيل هجوما بريا على غزة.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، يتبادل حزب الله والجيش الإسرائيلي إطلاق القذائف في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل.