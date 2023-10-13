العالم اليوم - جورج بوش يتحدث عن الهجوم البري على غزة.. ومستقبل إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 04:20 مساءً - تحدث الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن عن الهجوم البري المحتمل على غزة ومستقبل إسرائيل.

وفي مقطع فيديو حديث، حصل عليه موقع "أكسيوس" الأميركي، قال جورج بوش الابن: نحتاج إلى دعم إسرائيل بدون أي أعذار أو تحفظات.

لقد كان هذا هجوما غير مبرر من قبل إرهابيين مستعدين لقتل الأبرياء لتحقيق هدف ما.

حماس منظمة سياسية، لا تعكس غالبية الفلسطينيين.

لا تتفاجؤوا إذا اتخذت إسرائيل كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

سيكون الأمر قبيحا وصعبا لفترة معينة، وأنا واثق تماما من أن الولايات المتحدة ستقف بشكل مباشر إلى جانب إسرائيل.

كما تعلمون، سيكون الذهاب إلى أحياء غزة أمرا صعبا.

تم استدعاء 300 ألف جندي احتياطي، ربما لا يستطيع معظمهم إطلاق النار من بندقية، وسيكون تعرضهم للأذى أمرا صعبا للغاية على رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو)، لكن عليه أن يفعل ما يجب أن يفعله.

أنت تتعامل مع قتلة بدم بارد، ووظيفته (نتنياهو) هي حماية بلده.

المستقبل القريب لإسرائيل لا يبدو مشرقا جدا، خاصة إذا كنت إلى جانب حماس.. نعم سيكون الأمر فوضويا.

وجهة نظري هي أن أحد الطرفين مذنب، وهو ليس إسرائيل. أحدث تطورات هجمات غزة بدأ التصعيد بإطلاق حركة حماس، صباح السبت، عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

ما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم السادس على التوالي.

فلسطين: حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 1537 شخصا، الخميس، وإصابة أكثر من 6268.

إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى أكثر من 1300 قتيل، فضلا عن أكثر من 3300 مصاب.

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أن أكثر من 423 ألف شخص أُجبروا على الفرار من منازلهم في قطاع غزة.

دعا الجيش الإسرائيلي، صباح الجمعة، نحو 1.1 مليون فلسطيني في غزة، أي نحو نصف عدد سكان القطاع، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال الـ24 ساعة المقبلة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر جورج بوش يتحدث عن الهجوم البري على غزة.. ومستقبل إسرائيل .. في رعاية الله وحفظة