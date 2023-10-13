العالم اليوم - 9 قتلى فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات بالضفة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 أكتوبر 2023 04:20 مساءً - قتل 9 فلسطينيين وأصيب نحو 130، في مواجهات مع القوات الإسرائيلية بأنحاء الضفة الغربية المحتلة، الجمعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله عن "استشهاد 9 فلسطينيين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات بعد ظهر اليوم (الجمعة)".

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين وصل إلى 130، من بينهم حالات خطرة.

وقال مراسلو ومصورو "فرانس برس" في نابلس، إن "الوضع خطير جدا. الجيش يطلق الرصاص الحي عند مدخل حوارة".

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