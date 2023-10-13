نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لتضامنه مع فلسطين.. شركة كندية تعاقب طيار من أصول مصرية وتفصله من العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الخطوط الجوية الكندية، فصل الطيار الكندي مصطفى عزو من أصول مصرية، بسبب مشاركته في مظاهرة بمدينة مونتريال الكندية، للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشارك عزو، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام"، صورًا للافتات تدين القصف الإسرائيلي على غزة، مدون عليها شعارات "تبًا لإسرائيل، هتلر فخور بكم"، كما نشر صورة لعلم إسرائيلي يُلقى في سلة المهملات مع عبارة توضيحية تقول: "حافظوا على نظافة العالم".

وأدانت الشركة الكندية منشورات الطيار قائلة:"نحن على علم بالمشاركات غير المقبولة التي أدلى بها أحد طياري شركة طيران كندا. نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد، وقد أُخرج من الخدمة يوم الاثنين 9 أكتوبر. ونحن ندين بشدة العنف بجميع أشكاله".

وكانت قد وجهت حركة حماس، ضربة بـ100 صاروخ إلى بلدة سديروت، ومقتل قائد كتيبة الاتصالات في جيش الاحتلا ل الإسرائيلي.