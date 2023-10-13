كتائب القسام تعلن استهداف مقر القيادة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها استهدفت مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة صفد في منطقة الجليل بصاروخ "عياش 250".

وقالت كتائب القسام في منشور عبر "تلجرام": "ردا على التهجير والمجازر بحق المدنيين.. كتائب القسام تستهدف مقر قيادة المنطقة الشمالية الصهيونية في صفد المحتلة بصاروخ عياش 250".



وأعلن الناطق باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، في وقت سابق اليوم "إطلاق صاروخ عياش 250، باتجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة".

بدوره، قال مسؤول إسرائيلي لوكالة "رويترز" إن "مطار رامون لم يصب بأي صاروخ"، مؤكدا أن المطار يعمل بشكل طبيعي.

ويأتي استهداف "القسام" لمطار رامون، بعد أن أعلنت سلطات مطار بن غوريون الإسرائيلي، يوم أمس الخميس أنه تم تحويل مسار جميع الرحلات المتوجهة إلى هذا المطار في تل أبيب إلى مطار رامون في جنوب دولة الإحتلال الإسرائيلي، حتى إشعار آخر، بسبب إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

يذكر أن صاروخ "عياش 250 "هو صاروخ فلسطيني محلي الصنع من إنتاج كتائب عز الدين القسام ويصل مداه إلى 250 كم.

وكشف النقاب عنه في 13 مايو 2021 حيث استخدم لأول مرة ضمن الحرب على غزة 2021 في قصف مطار رامون في جنوب صحراء النقب.