رداً على الاحتلال.. داخلية غزة: لن نترك بيوتنا

رداً على الاحتلال.. داخلية غزة: لن نترك بيوتناأكدت وزارة الداخلية في غزة، اليوم الجمعة، أنّ كل شيء مستهدف في القطاع والاحتلال الصهيوني ارتكب جرائم إبادة بحق العائلات الفلسطينية.

وفي بيان صحفي تناقلته وكالات الأنباء الفلسطينية، دعت الوزارة "أبناء الشعب الفلسطيني وكل العرب والمسلمين في كل مكان إلى التحرك لنصرة أهلنا في غزة".. مشددةً بالقول: إنه "حتى لو نُسفت البيوت فوق رؤوسنا فلن نترك بيوتنا".

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أنّ الطواقم الصحية تعمل منذ سبعة أيام ولم تغادر مواقعها على الرغم من استهدافها ووقوع ضحايا في صفوفها.

وأضاف: إنّ المستشفيات بدأت تفقد قدراتها السريرية والدوائية والوقود.. محذراً من أنّ "القادم أسوأ".

وناشد القدرة "كافة الجهات للإسراع في إدخال الإمدادات الطبية للمستشفيات قبل فوات الأوان".. قائلاً: "نحن أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لمداواة الجرحى والمرضى تحت كل الظروف".

بدوره، ناشد الهلال الأحمر الفلسطيني المجتمع الدولي التدخل الفوري لمنع كارثة إنسانية في قطاع غزة.. مؤكداً أنّه "لا قدرة لدينا على إخلاء المرضى والجرحى من مستشفياتنا ولا مكان آمناً في القطاع".